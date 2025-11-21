weather heiter
Ob Gänsebraten oder exotische Alternativen - die Auswahl an Weihnachtsessen in Wernigerodes Restaurants ist riesig. Doch in den meisten Gaststätten müssen Tische schon lange im Voraus bestellt werden. Wo Spontanbucher noch eine Chance haben.

Von Sandra Reulecke, Ivonne Sielaff und Holger Manigk Aktualisiert: 21.11.2025, 10:11
In Wernigerodes Restaurants gibt es zum Weihnachtsessen Gänsekeule mit Rotkraut und Klößen, aber auch exotische Alternativen.
Wernigerode. - Wer Weihnachten nicht selbst am Herd stehen will, findet in Wernigerode zahlreiche Restaurants. Viele Gaststätten in der Harz-Stadt sind über die Feiertage schon lange ausgebucht - doch es gibt einige Ausnahmen, zeigt eine Stichprobe.