Gaststätten im Harz Essengehen an Weihnachten in Wernigerode: In welchen Restaurants es noch freie Plätze gibt
Ob Gänsebraten oder exotische Alternativen - die Auswahl an Weihnachtsessen in Wernigerodes Restaurants ist riesig. Doch in den meisten Gaststätten müssen Tische schon lange im Voraus bestellt werden. Wo Spontanbucher noch eine Chance haben.
Aktualisiert: 21.11.2025, 10:11
Wernigerode. - Wer Weihnachten nicht selbst am Herd stehen will, findet in Wernigerode zahlreiche Restaurants. Viele Gaststätten in der Harz-Stadt sind über die Feiertage schon lange ausgebucht - doch es gibt einige Ausnahmen, zeigt eine Stichprobe.