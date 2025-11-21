weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Advent im Harz: Vorbereitungen für das große Baumschmücken in Halberstadt

Kostenlose Schmorwurst für die Kinder, Geselligkeit und vor allem gemeinsames Schmücken der großen Fichte locken am 22. November wieder auf den Domplatz. Halberstadt bereitet sich auf den Advent vor. Zuvor heißt es für zwei Männer aber: Einsatz in der Kälte.

Von Sabine Scholz 21.11.2025, 10:00
Christian Oppermann (links) und David Kämpfe, Mitarbeiter der Firma Schmidgunst&Herrmann, versehen den Weihnachtsbaum auf Halberstadts Domplatz mit Lichterschmuck.
Christian Oppermann (links) und David Kämpfe, Mitarbeiter der Firma Schmidgunst&Herrmann, versehen den Weihnachtsbaum auf Halberstadts Domplatz mit Lichterschmuck. Foto: Sabine Scholz

Halberstadt. - Es schneit. „Es ist doch immer kalt“, sagt Christian Oppermann. Gemeinsam mit seinem Kollegen David Kämpfe ist er an diesem Donnerstag seit 7 Uhr morgens dabei, die große Fichte auf dem Domplatz in einen Weihnachtsbaum zu verwandeln.