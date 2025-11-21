Advent im Harz Vorbereitungen für das große Baumschmücken in Halberstadt

Kostenlose Schmorwurst für die Kinder, Geselligkeit und vor allem gemeinsames Schmücken der großen Fichte locken am 22. November wieder auf den Domplatz. Halberstadt bereitet sich auf den Advent vor. Zuvor heißt es für zwei Männer aber: Einsatz in der Kälte.