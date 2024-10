Immekath. - „Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.“ Wer kennt ihn nicht, diesen Spruch, der immer dann verwendet wird, wenn Kinder ähnliche Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Vorlieben an den Tag legen wie ihre Eltern, Großeltern oder andere Ahnen. Und nicht nur das. Mitunter bewegen sich Kinder auch beruflich oder in ihrer Freizeit in den Fußspuren von Mutter und/oder Vater. Einige dieser Familien lernen Sie, liebe Leser, in unserer Artikel-Reihe kennen. Heute Familie Zeplin aus Klötze.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.