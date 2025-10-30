Am 31. Oktober ist Halloween. Der alte Brauch der Kelten hat es längst in die Altmark geschafft. Hier übertrumpfen sich manche Familien mit der Dekoration. Manche Häuser, zum Beispiel in Kunrau und Jahrstedt, gleichen fast einer Geisterbahn oder einem Spukschloss.

Vor diesen Häusern gruseln sich sogar die Gespenster

Emil Knoll aus Jahrstedt hat einen neuen Kumpel.

Kunrau/Jahrstedt. - Wenn Tote aus den Gräbern steigen, Clowns zu Killern werden und Dämonen lustig lächeln, dann ist Halloween. Hollywood lässt grüßen. Für manche Filme braucht man wirklich starke Nerven. Aber keine Bange: Es ist alles nur ausgedacht, ein Spiel mit der Angst.