Wichtige Verkehrsverbindung im Norden Kreuzung in Magdeburg: Diese Partei will das Linksabbiegen abschaffen
Auf einer wichtigen Straße im Magdeburger Norden will die Gartenpartei das Linksabbiegen wieder abschaffen. Das sagt die Stadtverwaltung zu dieser Idee.
Aktualisiert: 30.10.2025, 13:04
Magdeburg. - Auch wenn die Bauarbeiten der MVB für die neue Straßenbahnstrecke im Norden Magdeburgs noch nicht beendet sind, ist die Ebendorfer Chaussee als wichtige Verbindungsstraße wieder frei. Damit verbunden war auch die Aufgabe der viel genutzten Umleitung über den Loitscher Weg.