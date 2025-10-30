Rolf Schrader liebt Musik, spielt Orgel in Gottesdiensten und hat langjährige Erfahrung im Gospelchor. Seine nostalgische Ader spielt er im Bahnhof aus.

Nostalgie der Schellackplatten: Lieder, die schon Comedien Harmonists und Lale Andersen sangen

Rolf Schrader spielt am 6. November im Bahnhof.

Wolmirstedt. - Comedian Harmonists, Lale Andersen, Johannes Heesters und Lilian Harvey sind große Namen, deren Lieder in Wolmirstedt noch einmal aufleben. Von Operette über Musical bis Jazz erklingen bekannte Melodien, interpretiert von Rolf Schrader im Wolmirstedter Bahnhof.