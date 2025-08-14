weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Nach Schlägerei am Waldbad: „Vorherrschaft von Neonazis“ in Klötze? Mahnwache angemeldet

Nach der Schlägerei am Waldbad erklärt ein linkes Bündnis: „Neonazis behaupten in Klötze ihre Vorherrschaft“. Jetzt ist ein geheimnisvoller Post mit Antifa-Aufdruck aufgetaucht. Was die Stadt zu den Vorwürfen sagt...

Von Gesine Biermann Aktualisiert: 14.08.2025, 18:27
Am Waldbad in Klötze kam es zu einer Schlägerei. Jetzt wurde eine Kundgebung angemeldet.
Am Waldbad in Klötze kam es zu einer Schlägerei. Jetzt wurde eine Kundgebung angemeldet. Foto: Markus Schulze

Klötze - Die Vorkommnisse am Klötzer Waldbad schlagen weiter Wellen. Bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten im Nachgang des Waldbadfestes waren vor knapp zwei Wochen der Schwimmmeister der Stadt und eine ehrenamtliche Rettungsschwimmerin verletzt worden. Nun kündigt ein geheimnisvolles Plakat, auf dem die Antifa erwähnt ist, eine Kundgebung für Freitag, 15. August, an.