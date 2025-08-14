Nach der Schlägerei am Waldbad erklärt ein linkes Bündnis: „Neonazis behaupten in Klötze ihre Vorherrschaft“. Jetzt ist ein geheimnisvoller Post mit Antifa-Aufdruck aufgetaucht. Was die Stadt zu den Vorwürfen sagt...

Am Waldbad in Klötze kam es zu einer Schlägerei. Jetzt wurde eine Kundgebung angemeldet.

Klötze - Die Vorkommnisse am Klötzer Waldbad schlagen weiter Wellen. Bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten im Nachgang des Waldbadfestes waren vor knapp zwei Wochen der Schwimmmeister der Stadt und eine ehrenamtliche Rettungsschwimmerin verletzt worden. Nun kündigt ein geheimnisvolles Plakat, auf dem die Antifa erwähnt ist, eine Kundgebung für Freitag, 15. August, an.