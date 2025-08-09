weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Klötze
    4. >

  4. Klötze: Offener Brief nach Waldbad-Schlägerei - Täter schildern ihre Version

Schlägerei im Waldbad Klötze Offener Brief: Hier schildern die potenziellen Täter ihre Sicht der Ereignisse in Klötze

Sie sollen den Leiter des Klötzer Waldbades zusammengeschlagen haben. Nun wenden sich offenbar mehrere Beteiligte mit einem öffentlichen Schreiben an die Medien.

Von Gesine Biermann Aktualisiert: 11.08.2025, 10:47
Beginn des Offenen Briefes. Absender ist der „Freundeskreis Klötze“.
Beginn des Offenen Briefes. Absender ist der „Freundeskreis Klötze“. Screenshot: G. Biermann

Klötze - Sie fühlen sich zu Unrecht diffamiert und einseitig vorverurteilt. Mit einem Offenen Brief wendeten sich am Freitagabend offenbar mehrere unmittelbar an der Waldbad-Schlägerei Beteiligte an die Volksstimme.