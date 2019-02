Rund 40 Naturfreunde nahmen die zirka 8,5 Kilometer lange Wanderung mit dem Schwiesauer Sportverein in Angriff. Start war am Sportplatz. Foto: Siegmar Riedel

Der SV Schalbe Schwiesau lud zum Wandern ein. Es gab eine ganz neue Route.

Schwiesau l Erst kamen sie spärlich, dann aber doch zahlreich. Der Sportverein Schwalbe Schwiesau hatte am Sonnabend zur alljährlichen Winterwanderung eingeladen. Der fünften mittlerweile, wie Mannschaftskapitän Franz Beneke ankündigte.

40 Teilnehmer

Zum Start fanden sich schließlich rund 40 Wanderer am Sportlerheim ein. Organisiert hatte die Tour „ein kleiner Kreis“ von Sportlern, wie Franz Beneke verriet. Bei seiner kurzen Einführung informierte er die Wanderer, dass in diesem Jahr ein anderes Eckchen in Angriff genommen werde. Das war für die Wanderer neu, denn wohin es geht, wird in jedem Jahr erst kurz vor dem Start verraten.„Bald haben wir alle Bereiche einmal durch“, vermutete Beneke.

Dieses Mal führte die Route vom Sportplatz aus Richtung Klötzer Forst. Unterwegs konnten bei einem Zwischenstopp drei Spiele absolviert werden: einen Fahrradreifen bis zu einem Ziel rollen, einen Tischtennisball in einen Becher prallen lassen und schätzen, wie viele Kugelahorn auf der Schwiesauer Dorfstraße stehen. Nach der 8,5-Kilometer-Tour gab es am Sportlerheim ein wärmendes Feuer mit Imbiss.