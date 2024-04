Die Leipziger Pfeffermühle sorgte in Quarnebeck für super Stimmung. Das Publikum war nach der Vorstellung aus dem Häuschen.

Quarnebeck. - Satirisch wurden die knapp 200 Besucher im Quarnebeck auf die bevorstehenden Wahlen im Juni eingestimmt. Elisabeth Sonntag und Rebekka Köbernick taten das mit ihren Kollegen Steffen Reichelt und Fabian Quast von der Leipziger Pfefferbühne am Freitagabend nicht nur sehr humorvoll und witzig in ihrem Programm „5 Prozent Würde“. Die beiden Frauen tanzten und sangen zudem zu den leicht auf die aktuellen Ereignisse umgeschriebenen Texte der Songs der bekannten schwedischen Gruppe ABBA. Damit lockerten sie nicht nur die fast zweistündige Veranstaltung in Quarnebeck auf. Sie erhöhten auch die Stimmung im Saal enorm.