Kusey. - Aufatmen in Kusey: Die Nachfolge von Allgemeinmedizinerin Heike Winguth ist ab Januar gesichert. Nach 28 Jahren geht die Hausärztin zum Jahresende in den Ruhestand. Ihre Nachfolge ist mit Dr. Robert Küchler zwar zunächst gesichert, doch mit seinen 70 Jahren ist er auch schon im Pensionsalter. Der Hamburger möchte nach 16 Jahren in einer Berner Gemeinschaftspraxis wieder in Deutschland tätig sein. Da es vor seinem Schweiz-Aufenthalt an seiner Wirkungsstätte in Hamburg ein recht entspanntes Arbeiten gab, wie er selbst sagt, hat Robert Küchler Kontakt zur Kassenärztlichen Vereinigung in Sachsen-Anhalt (KVSA) aufgenommen. „Die KVSA hat auf meine Anfrage nach einer zeitlich begrenzten Tätigkeit sofort reagiert und wir sind uns rasch einig geworden“, schaut der neue Kuseyer Arzt zurück.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.