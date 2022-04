Wehrnachwuchs aus Apenburg und Winterfeld holt beide Pokale

Der Feuerwehrnachwuchs hat sich am Sonnabend in Dähre gemessen. Beim Manöver Herbststurm galt es, sieben Stationen zu bewältigen.

Dähre - Nachdem die Wettkämpfe der Kinder- und Jugendfeuerwehren auf Ebene der Verbandsgemeinde (VG) im vergangenen Jahr coronabedingt fast komplett ausfielen und auch das Manöver Schneeflocke im Februar nicht stattfinden konnte, gab es am Sonnabend in Dähre zumindest eine herbstliche Ersatzveranstaltung. Sechs Jugendwehr- und fünf Kinderfeuerwehrteams gingen am Waldbad an den Start, um den Wanderpokal zu erringen. Hierfür galt es, entlang der Laufstrecke verschiedene Stationen zu absolvieren und dabei das erlernte Feuerwehrwissen und -können anzuwenden.