Händler in Klötze kündigen an

Für Weihnachtsbäume müssen Kunden in diesem Jahr bisweilen ein bisschen tiefer in die Tasche greifen.

Klötze. - Kein Zweifel: Es weihnachtet sehr. Überall in der Einheitsgemeinde Klötze wird derzeit für die entsprechende Dekoration gesorgt. Typisch deutsch ist der Weihnachtsbaum. Bundesweit werden jährlich zwischen 23 und 25 Millionen Exemplare verkauft, heißt es vom Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger (BVWE). Von dem kommt außerdem die Nachricht, dass Kunden in diesem Jahr mit höheren Preisen rechnen müssen. Schuld sind die trockenen Jahre 2017 und 2018, in denen viele Weihnachtsbäume kaputtgegangen sind. Folglich sind weniger Weihnachtsbäume auf dem Markt, das schlägt sich im Preis nieder. Demnach kostet die Nordmanntanne zwischen 22 und 28 Euro pro Meter – und damit 1 Euro mehr als 2023. Ist das in Klötze auch so? Wo gibt es hier überhaupt Weihnachtsbäume? Die Volksstimme hörte sich um.