Weil der Abfahrtsort der Buslinie 300 in die Altmark am Wolfsburger Hauptbahnhof nicht ausreichend beschildert ist, brachten etwa 40 Siebenlindener am Montag im Rahmen einer Verkehrswende-Aktion provisorische Haltestellenschilder an.

Foto: Ökodorf Sieben Linden