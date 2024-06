Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

In Deutschland gibt es rund 36.000 Kfz-Werkstätten. Eine davon ist die Nutzfahrzeuge Kunrau GmbH. Diese ist am 1. Juni 2012 von Thomas Becker aus Steimke übernommen worden. Der wollte das zehnjährige Jubiläum eigentlich schon vor zwei Jahren feiern, doch wegen Corona ging das nicht. Stattdessen wurde die Feier am Sonnabend auf dem Firmengelände in Kunrau mit vielen Kunden, Kollegen und Geschäftspartnern nachgeholt. Volksstimme-Reporter Markus Schulze sprach mit Thomas Becker unter anderem über Fachkräftemangel und Energiekosten.