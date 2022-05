Wird die Beetzendorfer Sumpfzypressenallee EU-Vorgaben geopfert?

Die berühmte Sumpfzypressenallee im Beetzendorfer Park wird durch das Wasser gespeist, das über den Klenzmann-Stau hierher gelangt. Durch den desolaten Zustand der Anlage kommt allerdings immer weniger Nass an, so dass die Naturattraktion in ernster Gefahr ist.

Foto: Walter Mogk