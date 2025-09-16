Beim Flohmarkt auf der Bierschulzen-Wiese wechseln Dinge, die die Stöberer zwar nicht gesucht, aber dennoch gefunden haben, seit 15 Jahren ihre Besitzer. Wir verraten, was am liebsten gekauft wird.

Der Flohmarkt in Klötze fand dieses Jahr zum 13. Mal statt. Die meisten Händler sind aus der Stadt und aus Spaß an der Freude dabei, wie Jeannette und Guido Koch (von rechts), die klassischen Trödel und auch Selbstgenähtes anboten.

Klötze. - Gucken, in Sachen stöbern, die andere aussortiert haben, und dabei das ein oder andere Schnäppchen machen – in Klötze grassiert jedes Jahr im September das Floh- und Trödelmarktfieber auf der Bierschulzen-Wiese an der Burgstraße. Dieses Jahr stand der Markt unter einem besonders guten Stern, fand er doch am Sonnabend, dem 13., mit 13 Händlern zum 13. Mal statt und war angesichts des warmen und trockenen Wetters für die Organisatoren, Besucher und Händler ein voller Erfolg. Was gekauft wird, ist erstaunlich.