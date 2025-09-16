Berufsfeuerwehrtag aller Jugendwehren rund um Tangerhütte sorgt für Einblicke ins Leben als Retter.

Nachwuchs bei der Feuerwehr im Kampf der Elemente

Einsatz nach Unfall: Ausgelaufene Flüssigeiten und eine eingeklemmte Person beschäftigen den Nachwuchs bei der gestellten Szene.

Bittkau. - Als die lokale Leitstelle am Sonnabend das erste Mal Alarm gibt, springen Jugendliche zwischen zehn und 16 Jahren in Blau und Orange in die ihnen zugewiesenen Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr. Der Berufsfeuerwehrtag in Bittkau wird den Nachwuchskräften aus der Region Tangerhütte zwölf Stunden lang einiges abverlangen. Was die Teilnehmer alles gelernt haben.