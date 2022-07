Zeit zu knapp: Kein Gerätehausneubau in der VG Beetzendorf-Diesdorf 2023

In diesem Jahr wird es doch keinen Förderantrag für einen Gerätehausneubau in der VG geben. Die Zeit für die Fertigstellung der Planung ist für die Verwaltung zu knapp. Zudem fühlen sich die Räte unzureichend informiert.

Das Dährer Gerätehaus ist eines von zwei normgerechten in der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf. Ein weiteres soll hinzukommen, allerdings frühestens 2024.

Beetzendorf - Die Besucherplätze bei der Verbandsgemeinderatssitzung am Mittwoch waren vor allem mit Beetzendorfer Feuerwehrleuten besetzt. Was nicht verwunderte, schließlich stand die Entscheidung an, ob Beetzendorf ein neues Feuerwehrhaus bekommt. Doch dazu sollte es nicht kommen.