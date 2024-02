Der Radweg von Beetzendorf über Jeeben und Bandau nach Klötze endet an der Kreuzung nach Klötze-Nord und Nesenitz. Nach 15 Jahren Pause soll der Lückenschluss von 1.600 Metern in diesem Jahr erfolgen.

Klötze. - Ob der Radweg-Lückenschluss von Bandau nach Klötze nach über 15 Jahre des Wartens wirklich in diesem Jahr gebaut wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt weiter offen. Denn wie die Leiterin des Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Nord, Regionalbereich Stendal, Meike Portius, auf Volksstimme-Nachfrage informiert, sind leider noch immer nicht alle Grunderwerbsangelegenheiten geklärt. „Durch die stetige Fortschreibung von Richtlinien und technischen Regelwerken müssen auch die Ausschreibungsunterlagen mit Baubeschreibung, Zeichnungen und Leistungsverzeichnis laufend auf den aktuellen Stand gebracht werden“, teilt die Regionalbereichsleiterin mit. Wie Portius ergänzte, arbeiten ihre Kollegen mit großem Engagement daran, alle Voraussetzungen für die Ausschreibung noch in diesem Jahr zu schaffen. „Die Planung für den Abschnitt ist bereits fertig“, informiert sie weiter.

15 Jahre Diskussion um den Lückenschluss

Etwa 15 Jahre lang gibt es die Diskussion über den 1.600 Meter langen Lückenschluss schon. Radfahrer können von Beetzendorf über Jeeben und Bandau bis zur Kreuzung nach Nesenitz/Klötze-Nord problemlos fahren. Doch dann ist Schluss.

Um den verbleibenden, fast zwei Kilometer langen Abschnitt nach Klötze noch zurückzulegen, nutzen die meisten Radfahrer die Straße über Klötze-Nord, um in die Stadt zu gelangen.

Allerdings ist die Überquerung der vielbefahrenen Kreuzung ein echtes Problem, wie kürzlich ein Ehepaar aus Beetzendorf berichtet. „Es wäre schön, wenn mein Mann und ich mit dem Fahrrad das letzte Stück auch ohne Probleme und unbeschwert nach Klötze fahren könnten“, wünscht sich die rüstige Seniorin.

In der Vergangenheit hatten sich mehrere Bundes-, Landes- und auch Kommunalpolitiker mit den Verantwortlichen der LSBB Nord vor Ort oder im Klötzer Rathaus getroffen und versucht, dazu beizutragen, dass der Bau des letzten Abschnitts endlich auch realisiert wird. Alle Mühen waren bislang vergebens.

Nun kommt wieder Bewegung in die Maßnahme: Auch wenn noch nicht alle Grundstücksverhältnisse auf der 1.600 Meter langen Strecke an der vielbefahrenen Landesstraße 19 geklärt sind, macht Meike Portius den Radfahrern aktuell Hoffnung, dass es in diesem Jahr mit der Fertigstellung des Abschnitts doch noch klappen kann. Portius: „Der Regionalbereich Nord hat sich zum Ziel gesetzt, diesen letzten Radwegeabschnitt in diesem Jahr baulich umzusetzen.“ Denn nicht nur die Klärung der Besitzverhältnisse sorgte für eine Verzögerung. Auch die Finanzierung der fast zwei Kilometer langen Asphaltstrecke war über einige Jahre nicht geklärt. Doch das Problem ist vom Tisch. Die Finanzierung sei gesichert: „Das Geld ist im Landeshaushalt eingestellt“, informiert Meike Portius.

Land trägt sämtliche Kosten

Das Land Sachsen-Anhalt übernimmt sämtliche Kosten für den Radweg. Wie teuer der Bau genau wird, konnte die Regionalbereichsleiterin noch nicht sagen. Erst wenn die Ausschreibung an die aktuellen Materialpreise angepasst sei, liegen die genauen Zahlen bei der Behörde in Stendal auf dem Tisch. Das soll spätestens im Frühjahr passieren.

Ein weiterer Punkt waren übrigens auch die neuesten Bauvorschriften. Nach diesen müssen Radwege eine Breite von 2,50 Meter vorweisen, erklärte Meike Portius. In diesem Fall war der vorhandene Abschnitt aber auch nur zwei Meter breit, deshalb dürfe auch die restliche Strecke auf dieser Breite bis zum Ortseingang Klötze gebaut werden, ergänzte die Bereichsleiterin.

Da das Landes-Infrastrukturministerium grünes Licht für das Verbindungsstück gegeben, sind nun nur noch die Grundstücksflächen von der Behörde zu klären. Vielleicht hat das Vorhaben nach über 15 Jahren bald ein Ende.