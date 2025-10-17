Jennifer Bernert und Maria Adloff kehrten nach fast 20 Jahren wieder nach Klötze zurück und übernahmen einen Friseursalon. Ein Hauskauf war der Hauptgrund für die Rückkehr.

Zwei Frauen kehren nach fast 20 Jahren wieder nach Klötze zurück und übernehmen ein Geschäft

Maria Adloff (links) und Jennifer Bernert haben vor 25 Jahren den Beruf der Friseurin gelernt. Seit Monatsanfang arbeiten sie zusammen.

Klötze. - Zahlreiche junge Menschen haben aus beruflichen Gründen die Altmark nach dem Mauerfall 1989 verlassen. Aber es gibt auch seit Jahren wieder Rückkehrer. Zu ihnen gehören Jennifer Bernert und Maria Adloff. Die beiden Frauen haben einige Jahre in den alten Bundesländern mit ihren Familien gelebt und kamen jetzt zurück in ihre Heimat.