Ortschaft erhält für 1.300 Euro den Zuschlag bei einem Online-Auktionshaus für ein knapp 150 Jahre altes Relikt.

Bürgermeister Uwe Lenz (links) und das Späninger Ehepaar Karin und Gerhard Jung präsentieren mit der Traditionsfahne des Kriegervereins von 1876 ein Stück Späninger Dorfgeschichte, das für 1.300 Euro den Besitzer wechselte.

Meßdorf. - Wenn ein altes, rund zwei Quadratmeter großes Stück Stoff eine ganze Gemeinde in helle Aufregung versetzt und am Ende für 1.300 Euro den Besitzer wechselt, muss es sich schon um etwas Besonderes handeln. Und im Falle der neuesten Späninger Errungenschaft tut es das tatsächlich. Es handelt sich mit der Traditionsfahne des Kriegvereins zu Späningen aus dem Jahr 1876 um ein beinahe 150 Jahre altes Stück Dorfgeschichte.