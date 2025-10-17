In Genthin wird über ein Stipendienprogramm für Medizinstudierende diskutiert. Doch soll das Geld in junge Talente fließen, die sich das Studium sonst nie leisten könnten – oder in künftige Ärztinnen und Ärzte, die bereits auf dem Weg sind? Zwei Ideen, ein Ziel: mehr Hausärzte vor Ort.

In Genthin sollen neue Hausärzte mittels Stipendien für Studenten gewonnen werden.

Genthin - Der Ärztemangel ist längst keine Schlagzeile mehr – er ist Realität. Auch im Altkreis Genthin wird es in den kommenden Jahren schwer, Hausarztpraxen zu besetzen. Der Medizinausschuss möchte deshalb vorbauen und schlägt vor, dass die Stadt Genthin künftig Stipendien für angehende Medizinerinnen und Mediziner anbieten soll. Doch wen will man eigentlich unterstützen?