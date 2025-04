92 Jahre alt ist die Skulptur eines glänzenden Löwen über dem Eingang der Traditionsgaststätte in Klötze. Für die Einwohner gehört er einfach zum Straßenbild. Doch seit einigen Tagen ist er weg.

Bei Steinmetz-Steinbildhauermeisterin Ina Zeplin und ihrem Vater ist der goldene Löwe in besten Händen und wird fachmännisch restauriert.

Klötze. - Für seine 92 Jahre sieht er noch erstaunlich gut aus. Unverkennbar ist aber auch, dass der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Am goldenen Löwen, dem Wahrzeichen der gleichnamigen Klötzer Gaststätte an der Breiten Straße, der für die Klötzer zum Stadtbild dazugehört. Immerhin thront er seit 1933 über dem Eingang des imposanten wie geschichtsträchtigen Fachwerkhauses. Seit einiger Zeit allerdings nicht mehr.