Liebesbotschaft in Kirchbank in Groß Rosenburg geschnitzt?

Das Rosenburger Kirchengestühl weist an einer Stelle „Bohrlöcher“ auf. Doch es war kein Wurm, sondern ein Mensch, der hier Beziehungskonstellationen kund tat.

Was auf den ersten Blick wie das Werk eines Bohrers aussieht, wurde vermutlich mit einem spitzen Vorstecher gemacht. Opfer der "Schnitzkunst": eine Kirchbank in Groß Rosenburg.

Groß Rosenburg - Fast immer steht Rosenburgs evangelischer Pfarrer Ulf Rödiger vor dem Altar oder er predigt von der Kanzel. Was in der Natur der Sache liegt. Denn Seelsorger sind von diesen Orten gerne Aug’ in Aug’ mit ihren Schäfchen, sprich mit der Gemeinde.