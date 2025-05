Höchste Konzentration herrschte am Sonnabend bei der nunmehr zweiten Auflage des Wettpflügens auf einem Acker am Schorstedter Weg in Dobberkau. Hier gibt Tino Kutsche aus Schorstedt mit seinem Belarus und dem Einscharpflug als einer von 31 Teilnehmern sein Bestes. Mit Erfolg, sprang doch am Ende der dritte Platz heraus.

Fotos: Martin Rehberg