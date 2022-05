"Jetzt seid ihr gefragt!": Dafür will Ex-FCM-Spieler Beck 2000 Euro spenden 

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hatte sich am 10. Oktober 2021 mit einem Spiel von Christian Beck verabschiedet. Nach achteinhalb Jahren verließ die FCM-Ikone seinen Verein. Aus dem Überschuss des Abschiedsspiels fand am Dienstag, den 26. Oktober, eine große Spendenübergabe statt. So wurde eine großzügige Summe von 10.335 Euro an das Elternhaus und den Verein "Förderkreis krebskranker Kinder" übergeben. Jetzt soll noch ein weiteres soziales Projekt in Magdeburg gefördert werden.