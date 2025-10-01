Im Elbauenpark erstrahlen 1.300 Dahlien in voller Blüte – ein Fest fürs Auge und, überraschend, sie könnten auch ein Fest für den Gaumen sein.

Magdeburg. - Wer in diesen Tagen durch den Elbauenpark Magdeburg spaziert, merkt es sofort: Der Herbst klopft zwar schon an die Tür, doch die Blumen geben noch einmal alles. Zwischen Eingang, Seebühne und Rosengarten sprenkeln farbenfrohe Pflanzungen die Wege – und mittendrin ein echter Hingucker: die Dahlienschau. Rund 1.300 Exemplare dieser botanischen Schönheiten entfalten in den Rabatten unweit der Seebühne noch einmal ihre ganze Strahlkraft, bevor der erste Frost die Bühne schließt. Und dabei überrascht die Dahlie mit fünf Fakten, die nicht alle kennen.