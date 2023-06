Magdeburg - Andreas Müller war bisher das Gesicht, wenn es um Fan-Artikel des 1. FC Magdeburg geht. Nun läuft seine Verkaufslizenz aus. Zum Abschied richtet er noch einmal emotionale Worte an Fans und den FCM. Was die FCM-Legenden Sparwasser, Seguin, Tyll und Stahmann damit zu tun haben.

Am 30. Juni 2023 öffnet der Fanshop „FCM Total“ mit Fanartikeln des 1. FC Magdeburg rein formal gesehen zum letzten Mal als offizieller Partner des 1. FC Magdeburg. Danach ist weiter geöffnet, aber es gibt es nur noch einen Resteverkauf.

Hintergrund: Der 1. FC Magdeburg nimmt den Verkauf seiner durch das FCM-Vereinsemblem geschützten Artikel nach mehr als zehn Jahren wieder in die eigene Hand.

Hummel statt Uhlsport

Dazu soll am 15. Juli 2023 im Breiten Weg 178 ein erster eigener Fanshop öffnen. Ein zweiter Standort ist direkt am Stadion im neuen Funktionsbau vor der MDCC-Arena geplant. In beiden Shops soll dann auch die Kollektion des neuen Ausrüsters Hummel angeboten werden. Der FCM hatte sich zuvor vom langjährigen Partner Uhlsport getrennt.

Allerdings gibt es nach den ersten Fotos vom Standort des neuen Fanshops im Breiten Weg schon Kritik von FCM-Anhängern. Der in der ehemaligen Fielmann-Filiale untergebrachte Fan-Laden sei bei weitem nicht so repräsentativ wie der bisherige in der Guerickestraße, heißt es da. In der Tat: In dem historischen Haus fällt der neue Shop mit ein paar blau-weißen Aufklebern in den Schaufenstern nicht sonderlich auf.

Partnerschaft mit dem FCM endet

Mit dem 30. Juni 2023 endet für den Betreiber Andreas Müller die Partnerschaft mit dem FCM als offizieller Merchandising-Partner. Allerdings besteht nach seinen Angaben noch bis zum Jahresende 2023 ein vertraglich gesichertes Verkaufsrecht für Bestandsartikel. Deshalb werde der Fanshop in der Guerickestraße auch weiterhin je „nach Situation und Warenbestand“ öffnen, erklärte Betreiber Andreas Müller. Der Fanshop war im März 2017 nach umfangreichen Umbaumaßnahmen eröffnet worden.

Diese Visualisierung zeigt einen möglichen Aufbau für den FCM-Fanshop auf 200 Quadratmetern im neuen Sportzentrum vorm Stadion in Magdeburg. Ein zweiter FCM-Fanshop wird am 15. Juli im Breiten Weg 178 eröffnen. Quelle: Wobau

Seguin, Sparwasser, Tyll und andere

Artikel würden auch weiterhin noch unter seinem Online-Angebot verkauft. Deshalb soll es ab 3. Juli 2023 einen Sommerschlussverkauf bis zum 30. September 2023 geben. Verbunden werden soll das mit weiteren Preisreduzierungen. Am 30. Juni 2023 gibt es außerdem einen „Abschiedstag“ bei dem auch die FCM-Legenden Jürgen Sparwasser, Wolfgang „Paule“ Seguin, Axel Tyll, Uli Schulze und Dirk Stahmann zugegen sein werden.

Danke an die Clubfans

Unabhängig davon richtete Fanshop-Betreiber Andreas Müller über Facebook diese emotionale Worte an die Fans und den 1. FC Magdeburg:

„Wir möchten uns bei Euch bereits jetzt für die vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Wir waren ein blau-weißer Dienstleister für Euch und oft noch lange nach den eigentlichen Geschäftszeiten erreichbar, um Eure Wünsche umzusetzen. Neben der Dienstleistung war es mir sehr wichtig, eine große Vielfalt an Fanartikeln anzubieten und ein Einkaufserlebnis mit dem großen bundesligareifen Fanladen zu schaffen. Wir haben versucht, alle Geschmäcker zu erreichen, was natürlich nicht immer einfach ist. Wir hätten gern Tickets für Euch verkauft, dies war leider nicht möglich. Trikots zu bedrucken, wollte ich gern einem treuen FCM-Partner überlassen, was mit dem Shirtkartell auch sehr gut funktioniert hat. Dafür meinen herzlichen Dank an das Team. Nun ist es Zeit, Dankeschön zu sagen, liebe Clubfans. Ich wünsche Euch für die Zukunft große sportliche Erfolge mit unserem 1.FC Magdeburg, dass unser Trainer Christian Titz mit seinem Team noch lange in Magdeburg agiert und dem neun FCM - Fanshop sowie seinem Team Alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft.“

Die neuen Fanartikel des 1. FC Magdeburg gibt es ab sofort dann vorrangig nur noch direkt beim FCM in dessen eigenem Fanshop im Breiten Weg 178. Dieser soll am 15. Juli 2023 eröffnet werden.