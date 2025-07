Am 31. Juli 2025 gibt es ein brisantes Fußballspiel an der Elbe. Die U 23 des 1. FC Magdeburg trifft in der Avnet-Arena auf den Halleschen FC. Während Magdeburger Fans das Spiel boykottieren, reisen die Hallenser sogar im Konvoi an.

Fans des Halleschen FC reisen nach Magdeburg im Konvoi an, hier ein Bild aus dem heimischen Stadion in Halle.

