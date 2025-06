Die große Party in Salzwedel hat über drei tolle Festtage tausende Besucher angezogen. Bilder sehen Sie hier.

Ein Rundgang über das Salzwedeler Hanse- und das Heimatfest in Bildern

Heimatfest Salzwedel: Lothar Merz und Tancred Schmidt führten als Spielleute den Geleitzug am Freitag an. Ihnen folgten Norbert Lazay und Councillor Corrine Franklin.

Salzwedel/me - Das Altmärkische Heimatfest und Salzwedeler Hansefest hat an allen Tagen tausende Besucher angezogen. Das abwechslungsreiche Programm kommt beim Publikum gut an. Nach dem von den mittelalterlichen Spielleuten Tancred Schmidt und Lothar Merz angeführten Begleitzug durch die Innenstadt begrüßte Bürgermeister Olaf Meining am Freitag auf der Bühne im Burggarten Ehrengäste und Sponsoren.

Samstag zeigte Meining seinen Amstkolleginnen Corrine Franklin aus Felixstowe und Ulrike Westkamp aus Wesel was die Salzwedeler anlässlich des Hanse- und Heimatfestes alles auf die Beine gestellt haben.

Das Publikum hatte bei der Partynacht am Sonnabend viel Spaß. Foto:Jörg Schulze

Immer mitten im Geschehen die Salzwedeler Stadtwache. Foto: Jörg Schulze

Eine Attraktion auf dem Rummel ist der Flipper. Foto: Jörg Schulze

Ulrike Westkamp überreichte Olaf Meining ein Ortseingangsschild von Wesel. Foto: Jörg SchulzeJörg Schulze

Schwertkampfvorführungen gibt es vor der Marienkirche. Foto: Antje Mewes

Matthias Gerlach, Vorsitzender der Hanischen Gesellschaft und seine MItstreiter Uwe Mattner, Bernd Frommhagen und Renate Adam. Foto: Antje Mewes

Lina und Charlotte bastelten bei den Langobarden mit ihrer Mama Marlen Lederbeutel. Foto: Antje Mewes

Der Vorsitzende des Fördervereins für das Diesdorfer Freilichtmuseum, Thomas Ingwerth (links) und Museumsmitarbeiter Niels Reidel informieren über das Museum, und lassen die Gäste Wäsche waschen wie vor 100 Jahren. Foto: Antje Mewes

Marleen Kapanke und Amy Dähnhardt stellen die Fanfarengarde vor. Foto: Antje Mewes

Die Langenapeler zeigen ihr Dorf und dessen Geschichte an der Breiten Straße und im Festumzug. Foto: Antje Mewes

Auf der Breiten Straße präsentieren sich die Vereine. Foto: Antje Mewes

Die Band Gegenspieler spielt auf dem Rathausturmplatz Pop- und Rocksongs. Foto: Antje Mewes

Die Mitglieder des Vereins Vereins Fuhrpark-Ost-West präsentieren ihre Schätze auf der Neuperverstraße und an der Alten Jeetze. Foto: Antje Mewes

Anne Buch spielt im Durchgang zum Bürgermeisterhof Klavier. Foto: Antje Mewes

Auf dem Bürgermeisterhof lohnt sich eine Pause zum Kaffeetrinken, Klönen und Stöbern . Foto: Antje Mewes

Nerverkitzel ist in diesem Gefährt garantiert. Foto: Antje Mewes

Auf dem Weg zum Rathaus und rund um die Mönchskirche steht der Mittelaltermarkt. Foto: Antje Mewes

Lautenhals der Gaukler treibt mit den Gästen seine Späße. Foto: Antje Mewes

Astrid und Uwe Wittkopp zeigen wie mit Flachs und Schafwolle gesponnen wird und die stoffe anschließend gefärbt werden. Foto: Antje Mewes

In der Mönchskirche lädt ein Kunsthandwerkermarkt zum Stöbern ein. Foto: Antje Mewes

Marc Angerstein heizte dem Publikum gehörig ein Foto: Jörg Schulze

Jan aus Salzwedel fertigte gemeinsam mit Mittelalterböttcher Heino Glantz einen Holzbehälter. Foto: Jörg Schulze

Gaukelei gab es auf dem Mittelalter-Markt vor dem Rathaus. Foto: Jörg Schulze

Die Dance-Crew eröffnete die Radio Brocken Partynacht. Foto: Jörg Schulze

Der German Folk and Gospel Chor begeisterte am Sonnabend auf der Bühne am Rathausturm Foto: Jörg Schulze

Heimatfest Salzwedel: Die Fanfarengarde führte den Umzug an. Jörg Schulze

Derweil tummelten sich die Gäste in den verschiedenen Bereichen zwischen Mönchs- und Kathrinenkirche, im Burgarten und auf den Straßen der Innenstadt und genossen das Fest. Samstagabend ging es in der Burggartenarena nochmal richtig rund mit: Radio Brocken Moderator Mark Angerstein, Radio Brocken Moderator Mark Angerstein, der Dance Crew, Modern Talking Reloaded - THE TRIBUTE SHOW, der Live-Band Luxusrausch und DJ Maxi. Sonntagvormittag säumten Hunderte die Straßen als der große Festumzug mit seinen Schaubildern vorüberzog.