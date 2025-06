Villa Wertvoll in Magdeburg Bühnenshow in Schauspielhaus: „Glänzende Kinderaugen sind Gold wert“

Die Villa Wertvoll in Magdeburg bietet künstlerische Workshops an. Jährlich resultiert daraus eine Bühnenshow, die im Schauspielhaus in Magdeburg aufgeführt wird. Warum eine Aufführung für Kinder so wichtig ist.