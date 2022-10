100.000 Radfahrer in einem Monat: Zählstelle am Hauptbahnhof hat viel zu tun

Magdeburg - Genau vier Wochen ist die Zählstelle für Radfahrer an der Eisenbahnbrücke am Hauptbahnhof in Betrieb – am Wochenende wurde die Zahl von 100.000 Radfahrern überschritten. „Davon waren wohl die meisten überrascht“, sagt Norman Dreimann, Vorsitzender des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC), mit Blick auf die Kürze der Zeit. „Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Zahlen so hoch sind“, ergänzt er.