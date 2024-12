Magdeburg - In Magdeburg- Olvenstedt am Torweg wurde fleißig gepflanzt. Insgesamt 50 Personen ließen 1.110 Bäume und Sträucher in die Erde. Somit hat die Landeshauptstadt nun den zweiten Tiny Forest, also einen Miniwald. Er trägt den Namen „TinyHainy“. Den ersten Miniwald der Stadt gibt es bereits seit zwei Jahren. Dieser wurde in der Alten Neustadt gepflanzt.

Er wächst seitdem schnell, spendet Schatten und ist Heimat für Kleintiere. Genau so soll sich auch der Olvenstedter Wald entwickeln. Initiiert wurde das Projekt vom Verein „Otto pflanzt!“ und der Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke. Finanziert wurde die Aktion unter anderem durch eine Spendenaktion von „Eab Solar“, deren Erlös an „Otto pflanzt!“ ging.