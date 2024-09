Hanna Beyer hat am 18. September ihren 100. Geburtstag gefeiert. Was die Magdeburgerin, die ihr ganzes Leben lang in der Stadt wohnt, mobil und fit hält.

Magdeburg - Hanna Beyer lebt jetzt seit einem Jahrhundert in Magdeburg. Am gestrigen Mittwoch feierte sie ihren 100. Geburtstag in ihrer Wohnung in Neu-Reform. Geboren ist sie am 18. September 1924 in der Neustadt. Dort ist sie auch aufgewachsen. Später zog es sie mit ihrem Ehemann in die Altstadt.

Seit nun mehr als fünf Jahrzehnten wohnt sie in Reform. Obwohl sie ihr Leben lang in Magdeburg gewohnt hat, hat sie zugleich viel von der Welt gesehen. „Ich bin 60 Mal geflogen.“ Ihre Reisen führten sie nach Spanien, Griechenland oder sogar Kuba. Gearbeitet hat sie als Chefsekretärin. Bis heute sitzt sie noch gerne am Schreibtisch. Dort löst sie Rätsel oder liest die Volksstimme.

Große Familienfeier am Wochenende

Hanna Beyer ist auch mit 100 Jahren noch mobil. „Ich bin jeden Tag im Garten, bei jedem Wetter.“ Dort baut sie Kohl, Rüben oder Erdbeeren an. Das hält sie fit. Genau wie der rege Kontakt mit ihrem Sohn, zwei Enkeln und bisher fünf Urenkelkindern. Am Wochenende kommt die ganze Familie im Herrenkrug zusammen, um ihren Geburtstag in großer Runde zu feiern.

Gestern gratulierte bereits Magdeburgs Finanzbeigeordneter Thorsten Kroll. Er richtete zudem die Glückwünsche von Oberbürgermeisterin Simone Borris aus, überreichte Urkunde und Blumen. „Ich habe den Eindruck, dass wir uns nochmal wiedersehen“, sagte Kroll.

Regulär zum 102. Geburtstag wird auf Wunsch erneut eine Delegation der Verwaltung vorbeischauen. Hanna Beyer ist voller Elan und Lebensfreude. „Ich fange jetzt wieder bei 1 an“, sagte die 100-Jährige.