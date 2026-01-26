Die Magdeburgerin Lieselotte Röhr ist 102 Jahre alt geworden. Sie wohnt noch alleine in ihrer Wohnung in Reform. Sie erzählt über das Aufwachsen in Kriegszeiten und wie sie sich fit hält.

Magdeburg. - Mit bester Laune und immer einem lockeren Spruch auf den Lippen sitzt Lieselotte Röhr an ihrem Geburtstagstisch. Die Magdeburgerin ist am Sonntag, 25. Januar 2026, 102 Jahre alt geworden. Was sie fit hält und wie sie es schafft, noch alleine in ihrer Wohnung zu wohnen.