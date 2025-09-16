Spuren an vielen Stellen Magdeburgs 140 Jahre Liebscher Bau Magdeburg: Von Reichsmark bis Reprivatisierung
140 Jahre ist das Magdeburger Unternehmen Liebscher Bau jetzt alt. Ein Unternehmen schreibt Magdeburger Baugeschichte.
16.09.2025, 06:40
Magdeburg. - Die in Magdeburg beheimatete Liebscher Baugesellschaft blickt auf 140 Jahre Unternehmensbestehen zurück. Ein Blick in die Unternehmensgeschichte spiegelt auf spannende Weise die Zeitgeschichte mit Erfolgen, Krisen und Umbrüchen wider. Seniorchef Hans-Jörg Koennecke hat in die Firmenchronik geschaut.