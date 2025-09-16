140 Jahre ist das Magdeburger Unternehmen Liebscher Bau jetzt alt. Ein Unternehmen schreibt Magdeburger Baugeschichte.

Spuren an vielen Stellen Magdeburgs

Hans-Jörg (r.) und Christopher Koennecke freuen sich über das 140-jährige Bestehen des Familienunternehmens.

Magdeburg. - Die in Magdeburg beheimatete Liebscher Baugesellschaft blickt auf 140 Jahre Unternehmensbestehen zurück. Ein Blick in die Unternehmensgeschichte spiegelt auf spannende Weise die Zeitgeschichte mit Erfolgen, Krisen und Umbrüchen wider. Seniorchef Hans-Jörg Koennecke hat in die Firmenchronik geschaut.