  4. Spuren an vielen Stellen Magdeburgs: 140 Jahre Liebscher Bau Magdeburg: Von Reichsmark bis Reprivatisierung

140 Jahre ist das Magdeburger Unternehmen Liebscher Bau jetzt alt. Ein Unternehmen schreibt Magdeburger Baugeschichte.

Von Martin Rieß 16.09.2025, 06:40
Hans-Jörg (r.) und Christopher Koennecke freuen sich über das 140-jährige Bestehen des Familienunternehmens. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - Die in Magdeburg beheimatete Liebscher Baugesellschaft blickt auf 140 Jahre Unternehmensbestehen zurück. Ein Blick in die Unternehmensgeschichte spiegelt auf spannende Weise die Zeitgeschichte mit Erfolgen, Krisen und Umbrüchen wider. Seniorchef Hans-Jörg Koennecke hat in die Firmenchronik geschaut.