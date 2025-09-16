Zerbster Essenzen-Fabrik profitiert von Kulturförderung des Kreises und damit letztlich die Zerbster selbst.

Kulturförderung bringt Kleinkunst auf die Bühne: Vom Leinwand-Lyriker bis zu Märchen für Erwachsene

Leinwand-Lyriker Ralph Turnheim vertont Stummfilme mit viel Sprachwitz und mitunter in Reimen - so das nächste Mal in der Zerbster Essenzen-Fabrik.

Zerbst/Köthen - Ob Stummfilm in Reimen, Näh-Workshop oder Märchen für Erwachsene - mit vielseitigen Veranstaltungen möchte der Verein der Essenzen-Fabrik das gesellschaftliche Leben in Zerbst bereichern und ein breites Publikum ansprechen. Das Vorhaben wird seitens des Landkreises Anhalt-Bitterfeld jetzt finanziell unterstützt. 2.400 Euro erhält der Verein im Rahmen der Förderung von Kunst und Kultur.