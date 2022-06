Magdeburger Wohnungsgenossenschaft schafft Großraumwohnungen im Olvenstedter Neubaugebiet

Magdeburg - Mit einem Modellprojekt reagiert die MWG-Wohnungsgenossenschaft Magdeburg auf die in den vergangenen Jahren gestiegene Nachfrage nach Mehr-Raum-Wohnungen. Bei einer umfassenden Modernisierung an der Hans-Grade-Straße im Stadtteil Neu-Olvenstedt plant die Genossenschaft, in einem Eingang eines sechsgeschossigen Häuserzuges, der einst bei der Entstehung vom Wohnkomplex Olvenstedt (WKO) in den 1980er Jahren im Stile des industriellen Wohnungsbaus errichtet wurde, die Grundrisse gravierend zu verändern, wie MWG-Vorstandssprecher Thomas Fischbeck auf Nachfrage sagt.