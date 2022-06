30. Magdeburger Literaturwochen wollen Berührungsorte mit Worten schaffen

Berührung schaffen: zwischen Worten und Menschen. Mit Hilfe der Literatur. Am 7. September starten die 30. Magdeburger Literaturwochen in ihrer Jubiläumsausgabe als „Berührungs[w]orte“.

Magdeburg - Literatur berührt: Nicht nur mit den Worten, die Schriftsteller auf poetischem Wege in die Welt entlassen, sondern ebenso in den Räumen, die sie um Leser und Zuhörer schafft, die ihretwegen zusammen kommen. Vom Dichter Paul Celan stammt die Hoffnung, das Gedicht könne eine „Flaschenpost sein, aufgegeben in dem Glauben, sie könnte irgendwo und irgendwann an Land gespült werden, an Herzland vielleicht“. Das mag so für die gesamte Literatur gelten.