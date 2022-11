Stadtgeschichte 50 Jahre Neu-Reform in Magdeburg: Zeitzeugen erzählen von den Anfängen der „Platten“

Vor nunmehr 50 Jahren wurden die ersten Wohnungen in Neu-Reform in Magdeburg bezogen. Zeitzeugen berichten von den ersten Jahren in dem Neubaugebiet. Diesmal: Ute Hopstock.