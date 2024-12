500 Jahre alte Stadtmauer in Magdeburg bröckelt - Sanierung nicht in Sicht

Magdeburg - Seit Mitte 2022 präsentiert sich die historische Stadtmauer am Magdeburger Schleinufer mit zahlreichen „Pflastern“. Die grünen Sicherheitsnetze wurden an all jenen Stellen angebracht, wo das Mauerwerk bereits bedenklich bröckelt. Der Zahn der Zeit hat an der früheren Stadtbegrenzung deutlich genagt, schließlich ist sie bereits gut 500 Jahre alt.