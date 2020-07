Vor genau 70 Jahren öffnete zum ersten Mal der Magdeburger Zoo seine Pforten. Am Dienstag wurde nun ganz groß Geburtstag gefeiert. Foto: Uli Lücke

Der Zoo Magdeburg feiert 70-jähriges Bestehen. Am Dienstag wurde an die schwere Anfangszeit erinnert.

Magdeburg l 250 Mark und eine Tüte Nägel - diese Utensensilien gehörten 1950 zu den Geburtsbeigaben für den späteren Magdeburger Zoo. Eine Grundschule aus Sudenburg hatte sich damals in die Unterstützer für die Gründung eines Tiergartens in Magdeburg eingereiht und mit diesen Spenden wie viele andere Elbestädter auch den Neustart in den kargen Nachkriegsjahren mit ermöglicht.

Am 21. Juli 2020, genau sieben Jahrzehnte später, lauschten die Gäste eines bescheidenen Festempfangs zum Zoojubiläum, den Geschichten und Anekdoten von Zeitzeugen wie Uwe Hilprecht. Als Neunjähriger erlebte er die Gründung des Magdeburger Tiergartens mit, dem als erster sein Vater vorstand (damals 50 Säugetiere, 250 Vögel). Am Dienstag war er Ehrengast und plauderte aus den Anfangsjahren. Hauptbotschaft: Der Zoo war und ist bis heute eine ur-magdeburgische Einrichtung. Gebaut, mitfinanziert und unterstützt von Magdeburgern für Magdeburger und ihre Gäste.

Das sieht auch Hans-Dieter Karg so. Er war der erste Lehrling im Zoo. Von 1956 bis 1958 lernte der heute 82-Jährige dort Tierpfleger und ist der Einrichtung bis heute verbunden. So hörte er wie die anderen Gäste gern, dass der Zoo auch weiterhin die Unterstützung bekommt. Bürgermeister Klaus Zimmermann (CDU) sagte als Vertreter der Stadt und des Aufsichtsrates der Zoo GmbH weiter Hilfe zu und wünschte der Einrichtung nach Corona-Pandemie und der Entlassung des langjährigen Zoochefs Kai Perret nun ruhigere Zeiten. Der Bau einer Anlage für die Roten Pandas sei ein Beispiel für anstehende Investitionen.

Bilder Zoo-Geschäftsführer Dirk Wilke (M.) begrüßte am Dienstag viele Gäste, darunter den Beigeordneten Klaus Zimmermann (l.) und Stadtmarketing-...



Wirtschaftsminister Armin Willingmann (SPD) betonte nicht nur, dass Nashorn und Elefant seine Lieblingstiere seien, sondern Zoos wie in Magdeburg einen Wirtschaftsfaktor darstellten. Schaffe man es, Gäste mehr als sechs Stunden an einem Ort zu halten, steige die Chance, dass sie übernachteten. Als Tourismusminister sei ihm deshalb ganz wichtig, dass Zoos unterhalten werden. Allein der Magdeburger ziehe jährlich mehr als 300.000 Gäste an.

Das freut auch den amtierenden Zoochef Dirk Wilke mit 60 Mitarbeitern und mehr als 1000 Tieren. Wilke hatte am 21. Juli als Zoogründungstag allen Geburtstagskindern freien Eintritt spendiert und nahm die Glückwünsche im Namen aller Mitarbeiter an. 250 Mark und eine Tüte Nägel waren zwar nicht unter den Geschenken - an Bedeutung für den Zoo haben solche Kleinspenden auch nach 70 Jahren nichts verloren.