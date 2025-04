Magdeburg - Wild, wundervoll und wegweisend – mit diesen drei Schlagwörtern will der Zoo Magdeburg 2025 seinen 75. Geburtstag feiern. Und mit ebenso vielen Veranstaltungen, die bis zum Jahresende anstehen. Welche das sind, hat Geschäftsführer Dirk Wilke am 15. April 2025 im Rahmen einer Pressekonferenz bekanntgegeben.

Demnach werden die kommenden Monate jeweils unter einem bestimmten Thema stehen und verschiedene Formate für kleine und große Zoobesucher bieten. Bei der Planung und Durchführung hat das Zooteam mit Holger Salmen und seiner Veranstaltungsagentur zusammengearbeitet.

Elefant ist Gesicht der Kampagne zum Zoo-Geburtstag in Magdeburg

Im Mittelpunkt der Kampagne steht übrigens im wahrsten Sinne des Wortes Elefantenbulle Kando, der auf den zugehörigen Plakaten auf den Beobachter zuläuft.

Zu den drei Hauptveranstaltungen zählt der offizielle Festakt mit geladenen Gästen, der am 21. Juli 2025, dem tatsächlichen Gründungstag des Magdeburger Zoos im Jahr 1950, veranstaltet wird. Dafür hofft Dirk Wilke auf einen besonderen Gast, wie er verriet.

Zeitzeuge von der Zoo-Eröffnung 1950 als besonderer Jubiläumsgast

Denn auf einem der historischen Bilder von diesem Tag ist ein sechsjähriger Junge zu sehen, der heute noch lebt und als Zeitzeuge eingeladen ist. „Ich wünsche mir sehr, dass das klappt“, sagte der Zoo-Chef.

Der Magdeburger Zoo feiert 2025 seinen 75. Geburtstag mit ebenso vielen Veranstaltungen. Foto: Stefan Harter

Am 23. August 2025 wird es zudem wieder eine Zoonacht geben, „mit besonderen Illuminationen, die es so in der Stadt noch nicht gegeben hat“, wie Holger Salmen ankündigte, sowie bekannten Musical-Ausschnitten auf der Bühne.

Camping im Zoo, Frühstück mit Giraffen und Tierpfleger für einen Tag

Schließlich wird auch das kunterbunte Spielplatzfest eine zweitägige Neuauflage erleben. Am 11. und 12. Oktober 2025 stehen dabei vor allem die Kinder im Mittelpunkt. „Sie können vorher abstimmen, welche Helden sie dort erleben wollen“, erklärte Salmen weiter.

Auch bei den anderen Veranstaltungen sind Kinder die Hauptzielgruppe, wie ein Blick in die Programmübersicht verrät. So soll es möglich sein, einen ganzen Tag lang als Tierpfleger arbeiten zu können. Auch eine Übernachtung im Zoo mit Camping wird vorbereitet. Ein Frühstück mit den Giraffen und der Dreh eines eigenen Films zwischen den Gehegen sind weitere Höhepunkte im Festjahr.

Magdeburger Zoo-Restaurant plant riesigen Geburtstagskuchen

Und nicht zuletzt wird sich auch das Marché-Restaurant mit eigenen passenden Kreationen an den Feierlichkeiten zum Zoo-Jubiläum beteiligen, wie die gastronomische Leiterin Claudia Preissner ankündigte, unter anderem „mit einem Geburtstagskuchen in tierisch großem Ausmaß“.

Schließlich soll es zum Jubiläum aber nicht nur um einen Rückblick auf die vergangenen 75 Jahre gehen. „Wir wollen nicht nur zurückschauen, sondern ganz bewusst auch nach vorne blicken“, wie Dirk Wilke erklärte.

Zoo der Zukunft: Umfragen zur Entwicklung der Magdeburger Freizeiteinrichtung

„Wir müssen überlegen, wie der Zoo in Zukunft aussehen soll“, ergänzte Ingo Gottschalk, Magdeburgs Sozialbeigeordneter und zugleich Vorsitzender des Zoo-Aufsichtsrats, bei der Präsentation des Programms. Dazu soll es Umfragen geben, bei denen die Magdeburger ihre Wünsche äußern können, wie ihr Zoo sich in den nächsten 75 Jahren entwickeln soll. „Schließlich sind wir eine der wichtigsten Kultur-, Freizeit- und auch Bildungseinrichtungen der Stadt“, erinnerte Wilke.

Der erste Höhepunkt des Jubiläumsjahres hat bereits begonnen. Noch bis Karfreitag 2025 ist Thomas Wamser mit seinen Greifvögeln vor Ort. Auf der Wiese im Vogelgesang-Park präsentiert er die Tiere dreimal täglich um 10.30, 13.30 und 15.30 Uhr den Besuchern des Magdeburger Zoos.