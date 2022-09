9-Euro-Ticket: Magdeburg gleicht Millionenverluste der MVB aus

Trotz kritischer Hauhaltslage will die Stadt Magdeburg schrittweise den kostenlosen Schülerverkehr mit Bus und Bahn einführen, kündigt Oberbürgermeisterin Simone Borris an.

Magdeburg - Rund drei Millionen Euro Einnahmeverlust bilanzieren die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) im Zuge des Beinahe-Geschenks, dass der Bund den Nutzern von Nah- und Regionalverkehr in diesem Sommer drei Monate lang machte. Das 9-Euro-Ticket wurde massenhaft genutzt. Die Verkehrsbetriebe sollen auf dem Minus nicht lange sitzenbleiben. Der Stadtrat winkte auf seiner Sitzung im September 2022 eine Sonderzahlung aus der Stadtkasse – eben in Höhe der Ausfallsumme – einstimmig durch. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass das Geld am Ende – wie versprochen – aus dem Bundeshaushalt zurückfließt.