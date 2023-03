In Magdeburg gibt es Tag für Tag etwas zu erleben. Die Magdeburger Volksstimme hat neun Freizeittipps für Dienstag, den 28. März 2023, zusammengestellt.

9 Freizeit-Tipps: Programm für Magdeburg am Dienstag, 28.3.2023

Magdeburg - Kabarett und Chormusik, Wissen und Kino, Party und Literatur - die Magdeburger Volksstimme hat neun Freizeit-Tipps für Dienstag, den 28. März 2023, zusammengetragen. Die Ideen für Freizeit und Unterhaltung am Montag, 27. März 2023, gibt es hier.

Neues Kabarettprogramm in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt das neue politisch-satirische Kabarettprogramm mit Marion Bach und Heike Ronniger sowie abwechselnd den Musikern Christoph Deckbar und Oliver Vogt. Am Dienstag findet in der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a um 20 Uhr eine Vorpremiere statt, die Premiere ist für Mittwoch zur gleichen Zeit angesetzt.

In „Mit Volldampf ins Aus“ bildet eine Schiffsreise den Rahmen. Beleuchtet werden an Bode eine Vielzahl an aktuellen Themen, die die Menschen in Magdeburg und Umgebung bewegen, die oft auch für kontroverse Diskussionen mit widerstrebenden Positionen und ohne Chance aus Konsense hervorrufen.

Es geht in dem neuen Stück unter anderem um die Probleme des deutschen Bildungssystems mit steigenden Herausforderungen und sinkendem Personalstand, um die Digitalisierung, Depressionen und und um festgeklebte Klimaschützer. In einer Szene zur Genderproblematik geht es um gerechte Bezahlung und sprachliche Entwicklungen, die für Alexander Pluquett, der Autor des Stücks ist, Anzeichen einer eigenen Diktatur aufweisen. In einem Vorbericht für die Volksstimme gaben die Akteure Auskunft.

Vorstellungen sind zunächst jeweils um 20 Uhr für Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag, für den 8., 9., 14., 20., 26. und 27. April sowie um 15 Uhr für den 19. April geplant.

Axel Hacke liest im Magdeburger Moritzhof

Wenn Axel Hacke liest, dann ist kein Abend wie der andere. Der Schriftsteller und Kolumnist sitzt nämlich nicht einfach hinter einem Tisch und trägt aus seinem neuen Buch vor, sondern er erzählt aus seinem Leben und hat dabei alles dabei, was er im Laufe seiner Karriere geschrieben hat. Tausende von Exemplaren seiner legendären Kolumnen aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung sowie eine Auswahl seiner Bücher sind stets mit von der Partie. Hackes neuestes Werk, „Ein Haus für viele Sommer“, ist ebenfalls Thema bei der Lesung am Dienstag um 20 Uhr im Magdeburger Moritzhof.

Axel Hacke, geboren 1956 in Braunschweig, lebt als Schriftsteller in München und ist vor allem durch seine wöchentliche Kolumne „Das Beste aus aller Welt“ bekannt geworden. Seine Bücher wie „Der weiße Neger Wumbaba“ oder „Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen“ sind Bestseller und haben ihm zahlreiche Auszeichnungen eingebracht, darunter den Joseph-Roth-Preis, zwei Egon-Erwin-Kisch-Preise, den Theodor-Wolff-Preis und zuletzt den Ben Witter-Preis im Jahr 2019.

Nationalismus in Preußen ist Thema in der Magdeburger Urania

Ein Vortrag von Historiker Björn Hennecke findet am Dienstag um 17 Uhr in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 7 statt. Es handelt sich um den zehnten Teil der Reihe „Geschichte Preußens“. Dieses Mal geht es darum, welche Rolle der Nationalismus in Preußen spielte.

Hintergrund: Seit den Befreiungskriegen hatten die deutschen Länder mit einer Welle nationalistischer Strömungen zu kämpfen. Die Enttäuschung über den nicht verwirklichten Nationalstaat führte im Jahr 1848 zur Forderung nach einer angemessenen Bürgerbeteiligung, wobei Preußen eine besondere Rolle spielte. Ursprünglich eine emanzipative Idee, entwickelte sich der Nationalismus im Laufe des 19. Jahrhunderts zu einer rechtsorientierten Ideologie. Wegen der preußischen Vorrangstellung im Reich erhielt der deutsche Nationalismus eine entsprechende Prägung. „Die Idee der Reichsnation verband sich schließlich mit Vorstellungen von einem positiven historisch-politischen Sonderweg Preußen-Deutschlands, wie sie von vielen Historikern propagiert wurden“, heißt es in einem Beitrag der Bundeszentrale für politische Bildung.

Der Eintritt zu dem Vortrag beträgt 5 Euro, und eine Anmeldung ist erforderlich. Interessierte erreichen die Urania unter der Telefonnummer 0391/25 50 60.

Chorkonzert in der Nikolaikirche

Das Chorkonzert „Stabat Mater“ der Schulchöre der Freien Waldorfschule Magdeburg beginnt am Dienstag um 18.30 Uhr in der St. Nicolai Kirche am Nicolaiplatz. Aufgeführt wird ein musikalisches Werk nach Karl Jenkins, das die trauernde Mutter Maria während und nach der Kreuzigung ihres Sohnes Jesu darstellt.

Es handelt sich somit um ein christliches Werk mit einem weltumspannenden Anspruch, da es Menschen unabhängig von ihrer Nationalität, Religion, Herkunft und Sexualität in ihren Gefühlen verbinden möchte. Unterstützt werden die Chöre von der Solistin Başak Ceber, die als Chor- und Solosängerin bereits international aufgetreten ist und aktuell an der Staatsoper Hannover arbeitet.

Überraschungsfilm im Magdeburger Cinemaxx

Das Cinemaxx im City Carré zeigt am Dienstag unter dem Titel „Sneak Preview“ einen Überraschungsfilm. Beginn ist um 19.30 Uhr. Zu sehen gibt es einen kompletten Film schon vor offiziellem Kinostart. Doch was gezeigt wird, bleibt bis zum Beginn des Films geheim.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Jeden Dienstag öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr Oldie-Disco angesagt. Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Digitaler Dienstag mit Online-Angeboten der Volkshochschule

Im Rahmen des digitalen Dienstags an der Volkshochschule Magdeburg gibt es in dieser Woche zwei Veranstaltungen. Anmeldungen und weitere Informationen über die Homepage der Einrichtung.

„Sicher im Internet unterwegs“ heißt es online ab 18 Uhr. Dozent ist Robert Schwabe.

Zudem ist ein Livestream unter dem Titel „Wie isst die Zukunft? - Veganismus im globalen Kontext“ angesetzt. Beginn ist um 19 Uhr.