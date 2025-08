Baustelle wegen Trafostation Verkehrschaos in Wernigerode? Wie lange Ampel auf Friedrichstraße in Hasserode stehen bleibt

Baustellen auf der Friedrichstraße, dem Eisenberg und der Landesstraße 100 bringen den Verkehr in Wernigerode ins Stocken. Auf der Hauptverkehrsachse Hasserodes müssen Autofahrer an einer Ampel warten - was die Stadtwerke dort planen und wie lange die halbseitige Sperrung dauert.