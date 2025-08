Wolmirstedt/ke. - Im September kommen große Veränderungen auf das Wolmirstedter Rathaus zu. Neuerungen gibt es dort aber schon jetzt.

Denn zwei neue Gesichter verstärken seit August das Verwaltungsteam. Elin Behrens und Loona Hintz haben am Monatsersten die Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten in der Fachrichtung Kommunalverwaltung begonnen.

Über einen Mangel an Bewerbern für die Ausbildung kann die Verwaltung sich nicht beklagen. „Elin Behrens und Loona Hintz waren die Besten unter 20 Bewerbern“, informiert Stadtpressesprecherin Julia Schneider.

In den kommenden drei Jahren lernen sie demnach nun die Grundlagen der kommunalen Verwaltung kennen und werden in viele verschiedene Bereiche des Wolmirstedter Rathauses schnuppern können, bevor sie sich auf einen Bereich spezialisieren. Zum Beginn geht es nun aber erstmal zum Behördenunterricht beim Landkreis Börde und anschließend weiter zu einem zweiwöchigen Einführungslehrgang in Magdeburg erklärt die Pressesprecherin weiter.

Begrüßt wurden die beiden Azubis jetzt von Wolmirstedts Bürgermeisterin Marlies Cassuhn, Ausbildungsleiterin Nancy Heynemann und Ausbilderin Manja Hellmund. Das Ende ihrer Ausbildung werden sie dann aber unter einem neuem Stadtoberhaupt erleben. Denn Anfang September wird in Wolmirstedt ein neuer Bürgermeister gewählt.