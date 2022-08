Elefantenbulle „Moyo“ verlässt Magdeburger Zoo

Magdeburg (vs) -Elefantenbulle „Moyo“ ist nun Franzose, verkündete der Magdeburger Zoo am Mittwoch. "Anfang dieser Woche wurde die nächste Empfehlung des EAZA Ex-situ Programms (EEP) für Afrikanische Elefanten im Rahmen der angekündigten Pläne des Zoo Magdeburg umgesetzt“", informiert Dirk Wilke, Geschäftsführer des Zoo Magdeburg. Am späten Montagvormittag habe der Elefantenbulle die Reise in Richtung Frankreich nach Thoiry angetreten.

Der bevorstehende Umzug wurde laut dem Magdeburger Zoo, wie im vorherigen Jahr bei Rungwe, umfangreich vorbereitet und wissenschaftlich von den Pflegern begleitet. So ist der gegenseitige Besuch von Pflegern aus Sender- und Empfängerzoo bei Elefantentransfers die Regel.

Zudem gab es ein spezielles Verladungstraining für den Elefantenbullen, der mit seinem älteren Bruder Uli am 25.06.2018 aus dem Zoo Wuppertal in den Zoo Magdeburg kam. "Die zunehmenden Auseinandersetzungen über die Rangfolge deuteten darauf hin, dass es für die beiden Zeit wurde, getrennte Wege zu gehen", heißt es in der Mitteilung weiter.

In Thoiry wird Moyo mit dem gleichaltrigen Jabu und dem 42-jährigen Ben eine neue Bullen-WG bilden. Moyos vertrauter Pfleger Stefan Gluch sowie Dr. Susan Hambrecht werden die Kollegen bei Moyos Eingewöhnung in den ersten Tagen in seinem neuen Zuhause unterstützen.