Ein Schuljahr im Ausland - für viele Jugendliche ist das ein Traum. Zwei Magdeburger, die das Abenteuer gewagt haben, berichten über ihre Zeit in Irland und Norwegen.

"Streng katholische Familie mit sieben Kindern": Warum junge Magdeburger trotzdem ins Ausland gehen

Der Magdeburger Schüler Jan Wartmann hat sein Auslandsjahr in Irland absolviert.

Magdeburg. - Ein Jahr im Ausland - die Schüler Jan Wartmann und Lucas Tuchen aus Magdeburg haben es gewagt. Und erlebten eine Zeit mit vielen Überraschungen und prägende Erfahrungen. Hier verraten sie ihre Tipps für alle Jene, die diesen Schritt ebenfalls wagen möchten.